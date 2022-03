Irmã de Maria diz que ela virou as costas após o BBB22 e expõe abandono: “Bola pra frente”

Na quarta-feira (9), a influenciadora Gabriela Andrade veio a público revelar uma situação com sua irmã, Maria, que foi expulsa do BBB22 e se recusou a ter uma conversa. Em esumo, vale ressaltar que as duas já tinham problemas e viviam em pé de guerra antes do programa. Gabriela demonstrou interesse em se resolver com a cantora, mas parece que as coisas não funcionaram como esperado.

Desse modo, em conversa com seus seguidores, a influenciadora disse: “Eu a procurei, mas não tive resposta, continuo a respeitando e tendo carinho como irmã, afinal ela é minha irmã! Espero que ela esteja feliz com sua nova fase, seus novos amigos e sua vida”, desabafou.

Em seguida, Gabriela Andrade deixou bastante claro que essa foi uma opção da artista. “A escolha foi dela, fiz minha parte como irmã, e é isso. Bola pra frente. Um dia a gente se encontra e de repente se entende”, finalizou.

Sendo assim, vale lembrar que quando Maria foi anunciada como uma das participantes do BBB22, sua irmã surgiu aos prantos nas redes sociais. Segundo Gabriela, ela não fazia ideia de que Maria estaria integranto o elenco desta edição, já que as duas não se falavam fazia um tempo.

Irmã de Maria faz revelação nas redes sociais (Foto: Reprodução)

Maria, do BBB22, sofre ataques na internet e não se cala

Na segunda-feira (7), Maria também se manifestou devido a ataques que anda recebendo desde que foi desclassificada do BBB22. A ex-participante do reality foi bastante sincera ao dizer que muitas pessoas estariam se aproveitando desse momento para inventar mentiras.

Isso porque, após sua agressão contra Natália, durante o Jogo da Discórdia, existem boatos correndo sobre pessoas que a conheciam pessoalmente e sabiam coisas ruins sobre a cantora. Porém, a artista nega que essas informações sejam verdadeiras e que conheça quem falou mal dela fora da casa.