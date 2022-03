Luciano Huck, após eliminação de Vyni do BBB22, vai reformar restaurante da família dele

O apresentador da Globo, Luciano Huck, sempre trabalhou reformando as casas e estabelecimentos das pessoas. Sendo assim, Vyni, do BBB22, também receberá uma surpresa e tanto do comunicador. As informações são do Observatório da TV.

O marido de Angélica irá surpreender o rapaz ao vivo, no Domingão do Huck. Para quem não sabe, a família de Vyni tem um restaurante pequeno e humilde, no interior do nordeste, onde mora. Em suma, quando ele foi anunciado como participante do BBB22, ele conquistou mais de 2 milhões de seguidores em pouquíssimo tempo. Além disso, muito foi falado sobre as comparações com Gil do Vigor.

No entanto, durante sua participação, Vyni se mostrou totalmente diferente de Gil do Vigor, e também mais na dele. Na verdade, com em todos os seus mais de 50 dias dentro do reality, o participante se destacou por estar sempre disposto a ouvir seus amigos. Além disso, algo que chamou muita atenção de todos, foi a aproximação do participante dele com Eliezer.

Dentro do BBB22, os dois se tornaram muito próximos e amigos. Sendo assim, com a eliminação do bacharel em direito, o designer ficou extremamente triste, e chorou muito. No entanto, vale lembrar que nesta quinta-feira (17), todos os ex brothers que já saíram do BBB22, estarão ao vivo no programa, para uma dinâmica. Além disso, boatos circulam na web de que alguns participantes poderão retornar ao reality. Mas, nada confirmado.

BBB22: Vyni fala sobre sua participação