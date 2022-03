Maioria de calouros no ensino superior está matriculada na modalidade EAD, diz pesquisa

“Acredito que vamos construir um modelo de EAD que seja bom para o país, por causa da flexibilidade, da acessibilidade que proporciona, e que garanta os padrões de qualidade exigidos”, enfatiza o diretor da Abmes. Em relação aos cursos de saúde, ele ressalta que defende as atividades presenciais e as práticas, que não é a favor de um curso 100% a distância.

Entre as áreas dos cursos a distância com maior interesse dos estudantes, a área da saúde avançou 78% em relação a 2019, com mais 78.527 estudantes. Segundo o levantamento, os cursos EAD mais procurados em 2020 foram Farmácia , Biomedicina , Nutrição e Enfermagem .

Para Niskier, o avanço é resultado do investimento tecnológico que as instituições de ensino vêm adotando. “As instituições investiram muito em software, internet, compraram equipamentos para dar condições de ensino, mas a rede pública patinou um pouco e depende de investimento”, avalia.

Na avaliação do diretor-presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (Abmes), Celso Niskier, este é um avanço positivo “porque os cursos têm uma capilaridade maior, chegam onde o presencial não consegue e dão muitas oportunidades de acesso à educação superior para os menos favorecidos economicamente”.

Flexibilidade para assistir às aulas, mensalidades mais baratas e ausência de gastos com transporte e alimentação fazem da modalidade EAD ser opção para milhares de estudantes. Por esses e outros motivos, a educação a distância (EAD) apresentou aumento de 428% nas matrículas no ensino superior através dessa modalidade de ensino, nos últimos anos, segundo levantamento da Educa Insights.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!