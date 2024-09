Assédio e masturbação: Xuxa e ex-paquitas fazem relatos chocantes

Para Sempre Paquitas está dando o que falar. Dentre as histórias de bastidores das ex-assistentes de palco do Xou da Xuxa, relatos de assédio e até de um homem acariciando as genitálias durante uma apresentação de Xuxa Meneghel.

No segundo capítulo o documentário disponível no Globoplay, a Rainha dos Baixinhos conta que flagrou um homem se masturbando enquanto ela estava no palco:

“Eu falei vai no microfone: ‘Olha o que que o cara está fazendo’. Aí, pegaram ele ali”, relembrou Xuxa.

Na sequência, Leticia Spiller conta que foi assediada por um câmera, quando tinha 16 anos. “Me chamou pra jantar. Um câmara de sei lá quantos anos, quarenta. Ele tinha aquela coisa de estar sempre paquerando, estar sempre insinuando, de estar sempre não me deixando à vontade. Digamos assim, né?”, revelou.

Spiller completou: “E eu precisava ficar à vontade ali no meu ambiente de trabalho, [mas] sempre me sentia um pouco invadida nesse sentido. E a Marlene [Mattos] não tolerou, entendeu? Ela demitiu”.

Andréia Veiga também desabafou sobre uma investida que sofreu. “Era uma pessoa grande dentro de televisão e a pessoa me segurou, me empurrou na parede, me deu um beijo e eu fiquei desesperada, não sabia o que que era aquilo. Quer dizer, eu sabia o que que era aquilo, mas não entendia por que aquilo, entendeu?”, pontuou.

Veiga explicou que fez uma queixa para a ex-diretora do programa, comentando o que havia sofrido:

“E aí eu fui falar com a Marlene e com a Xuxa e elas super tomaram as minhas dores e foram, com tudo, em cima da pessoa na época. Ok, acabou ali entendeu? Não tinha esse negócio de processar. Não valia mais à pena mais nisso. Já foi. Mas a gente passou por isso”, destacou.

Por fim, Xuxa Meneghel reforçou que não é mais admissível esse tipo de investida sem intimidade ou consentimento. “Não era normal, não pode ser normal. A gente meio que levava, hoje em dia, a gente não pode mais. A gente não pode mais aceitar isso, não faz mais parte desse mundo, do nosso mundo. A gente não pode aceitar”, finalizou.