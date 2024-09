Claudia Raia responde críticas por falar de masturbação com o filho

Claudia Raia decidiu se pronunciar e rebater as críticas recebidas na web após revelar que trata a questão sexual de forma aberta com os filhos. A atriz revelou que o filho mais novo tem uma placa para sinalizar que está se masturbando em seu quarto e a declaração não foi bem vista por alguns internautas.

Apesar disso, a artista de 57 anos de idade acredita que ensinar educação sexual para os filhos é uma das suas atribuições como mãe.

“Quanta gente careta porque, na verdade, é um serviço que eu presto como mãe de menino, porque os homens começam a vida sexual deles sem saberem absolutamente nada porque ninguém contou para eles como é”, disse no programa Foquinha Entrevista.

Em seguida, Claudia Raia relembrou que muitos homens iniciam a vida sexual sem conhecer a parte íntima feminina ou suas preferências. “Eles não conhecem nem o órgão feminino, eles não sabem o que dá prazer a uma mulher [no sexo], não sabem nada, porque foram enfiados numa prostituta que o pai levou, filme pornô e assim é, acabou, isso é sexo”, destacou.

A artista afirmou, ainda, que a educação sexual fará parte da vida de todos os três filhos. “Você precisa falar disso e precocemente para que seja normalizado. A masturbação é uma coisa absolutamente normal, ela não pode ser proibida”, finalizou.

Claudia Raia revela acordo com o filho sobre masturbação

Claudia Raia revelou ter feito um acordo prático com o filho Enzo para quando ele quisesse se masturbar. O jovem, fruto do antigo relacionamento dela com Edson Celulari, começou a usar uma placa para indicar quando estava se masturbando.

“Enzo se trancava no quarto, e eu falava: ‘meu filho, olha aqui, eu sei o que você está fazendo, é uma delícia, mamãe faz, todo mundo faz. Mas vamos arranjar um código? Se você se tranca, não sei se você morreu, se não morreu? Vamos arranjar um código’. Ele falou: ‘Tá bom, eu vou pensar”, começou a atriz durante uma participação no Surubaum.

Ela explicou que a ideia do filho foi usar uma placa de sinalização que, quando acesa, indicava que ele não queria ser incomodado. “Veio ele com uma plaquinha de Sex in progress (sexo em progresso em tradução literal). Ele acendia a plaquinha, ninguém entrava. Era uma maneira de saber que ele estava ocupado, e tudo bem”, explicou Claudia Raia, que também é mãe de Sophia, de 21 anos, e de Luca, de 1.

A artista pontuou ainda que sempre optou por normalizar a masturbação. “Sempre entreguei um vibrador na mão da Sophia e falei: ‘filha, vai se investigar, vai ver o que você gosta. Você só vai poder pedir para um homem o que você gosta se você souber o que você gosta”, completou.