O Kanalha nega namoro com Preta Gil: ‘Não assumi nada”

Danrlei Orrico, conhecido pelo nome artístico O Kanalha, tem sido visto frequentemente ao lado de Preta Gil nas últimas semanas. Após se apresentar no Rock in Rio nessa quinta-feira (19/9), ele foi para o camarote VIP, onde se encontrou com a cantora.

Ao F5, no entanto, ele garantiu que não está em um relacionamento com a cantora. “Não assumimos nada, graças a Deus”, disse o cantor. “A gente tem uma intimidade saudável e as pessoas estão muito distantes do que a gente de fato vive. As pessoas que rotulam, não eu. E que bom que eles estão bem distantes. Na nossa bolha, somos felizes”, garantiu.