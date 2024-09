À espera do DNA, mãe da suposta filha de Neymar dispara: “Me machucam”

À espera do exame de DNA para provar que Neymar é pai de sua filha Jázmin Zoé, de 10 anos, Gabriella Gáspár usou os stories do Instagram, nesta sexta-feira (20/9), para falar sobre as críticas que vem recebendo e rebater as acusações de que estaria inventando essa história.

“Caros seguidores e não seguidores. Infelizmente, as pessoas ainda me machucam ou enviam mensagens ofensivas. Tenho que escrever novamente. Essas dores são muito ruins para nós. Eu nunca mentiria sobre algo tão importante, não faria de mim mesma uma palhaça”, disparou ela, antes de completar:

“Infelizmente, há uma pessoa que acredito estar influenciando toda a situação. Por isso, dois filhos inocentes não podem estar no coração do pai. Nunca machuquei ninguém e nunca farei, mas não entendo por que eles nos machucam. Por causa da minha verdade? Que problema se alguém escreve (diz) a verdade”, afirmou.

Logo depois, ela agradeceu o apoio e citou a menina, que teria sido gerada em 2013: “Minha filha está esperando pacientemente por respostas. Além disso, muito obrigada àqueles que são bons conosco”, encerrou.

Modelo húngara conta detalhes sobre teste de DNA

Depois de Fabíola Reipert, da Hora da Venenosa, da Record TV, contar que Neymar Jr. havia feito o exame de DNA para descobrir se seria pai de um quarto filho, a coluna Fábia Oliveira conversou com Gabriella Gáspár, em primeira mão, no início do mês passado, para saber detalhes da situação. A modelo húngara afirma que o jogador é genitor de Jázmin Zoé, de 10 anos.

“O advogado me ajudou muito até aqui [no processo de investigação de paternidade]. É verdade que as coisas avançam lentamente, mas tudo de forma positiva. Quero dizer, as coisas estão andando, mas de um jeito certo e seguro”, disse com exclusividade.

Questionada se já havia encontrado com o craque do Al-Hilal, da Arábia Saudita, a moça foi categórica, mas não escondeu as expectativas: “Ainda não. Mas chegará a hora disso também”.

Na conversa, Gabriella revelou que o material para a investigação de paternidade ainda não foi colhido, mas deu a entender que já existe um combinado acerca do teste. “Isso acontecerá em breve. O DNA é obtido na Hungria. Pedimos um pouco mais de paciência [com relação ao resultado]”, concluiu.

Gabriella Gáspár diz ter se relacionado com o craque em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, após um amistoso da Seleção Brasileira. “Minha filha é 100% do Neymar. Ela se parece muito com a Rafaella [irmã do jogador]”, disse a moça num bate-papo exclusivo com a coluna Fábia Oliveira, em março deste ano, quando o caso veio à tona.

Gabriella completou: “As semelhanças entre minha filha e a família de Neymar são óbvias. Mavie [filha do jogador com Bruna Biancardi] também se parece com Jázmin quando era bebê”.

Em uma entrevista para o Domingo Espetacular, da Record TV, em janeiro deste ano, a modelo contou o motivo de ter buscado auxílio jurídico contra o atleta. Gabriela afirmou que nunca entrou na Justiça porque acreditava que o craque reconheceria a filha sem que ela precisasse acioná-lo judicialmente.

“Eu só percebi que estava grávida na décima primeira semana de gestação. Eu sei que a filha é dele porque eu tive relações apenas com ele”, contou a moça, que ainda teria enviado mensagens tanto para Neymar quanto para os pais dele e a irmã, Rafaella Santos, mas sem sucesso.

Sendo assim, Gabriella Gáspár acionou Neymar Jr. pedindo a investigação de paternidade, além de uma pensão alimentícia, em torno de R$ 160 mil por mês, e valores retroativos das duas décadas, em torno de R$ 20 milhões.

Neymar já é pai de Davi Lucca, de 12 anos, da relação com Carol Dantas; de Mavie, que completa 1 ano no início de outubro, fruto do namoro com Biancardi; e de Helena, filha de Amanda Kimberlly, que completou 2 meses na quinta-feira (19/9).

Por que resultado do DNA ainda não saiu

Neymar Jr. fez a coleta do seu material genético, no início de agosto, para que seja realizado o teste de DNA para saber se é pai de Jázmin Zoé, de 10 anos, filha da ex-modelo húngara Gabriella Gáspár. Caso seja confirmada a paternidade, essa será a quarta filha do jogador.

De acordo com o jornal O Globo, o resultado sairia dentro de um mês. No entanto, o colunista Matheus Baldi descobriu que, ao que tudo indica, no começo de setembro, ainda não será possível confirmar se o jogador é ou não o pai da garota. O motivo da lentidão tem a ver os trâmites na Hungria.

Segundo Baldi, inicialmente, a defesa de Neymar teria solicitado que a menina e a mãe viessem para o Brasil para a realização do exame. Devido ao alto custo, a defesa de Gabriella Gáspár teria sido contra a solicitação e o juiz teria permitido que a coleta acontecesse no exterior.

Com a determinação, a Justiça húngara precisa nomear um laboratório de confiança das autoridades do país para fazer a coleta do material genético e, na sequência, fazer o envio para o Brasil. De acordo com o colunista, essa coleta ainda está pendente, o que faz com que não seja possível fazer a comparação genética.

Gabriella pede uma pensão mensal de 30 mil euros, algo em torno de R$ 160 mil. A soma de todo o valor retroativo ultrapassa R$ 20 milhões.