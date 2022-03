MPT do AC e RO lança vídeo sobre importância de igualdade de gênero dentro das empresas

Porto Velho (RO) – O Ministério Público do Trabalho, por meio da coordigualidade, preparou um vídeo para a sociedade que tem como objetivo esclarecer informações sobre a igualdade efetiva nas relações de trabalho, respeitando as características de cada relação. A discriminação pode ser “pano” de fundo para diversas situações envolvendo a relação de trabalho, desde o assédio sexual, o assédio moral ou a contratação exclusiva de determinado gênero por uma empresa sem justificativa adequada.

A Vice Procuradora-Chefe da 14ª Região (Rondônia e Acre) Marina Tramonte reforça em sua fala que “é possível verificar alguns nichos ainda marcadamente destinados ao gênero masculino ou feminino. É estatístico que mulheres recebem salário inferior ao dos homens em empregos similares ao redor do mundo. Os índices de mulheres em cargos de chefia são ainda mais dramáticos e distantes de uma real equivalência.

Em Cartilha elaborada pelo MPT é possível encontrar conceitos fundamentais para a promoção da igualdade de gênero no trabalho, além de um Manual sobre prevenção e enfrentamento ao Assédio Moral, Assédio Sexual e à Discriminação no trabalho. Confira vídeo completo clicando no link https://link.mpt.mp.br/Nwb5V6g

Clique aqui para acessar as cartilhas:

– Conceitos Fundamentais para a promoção da igualdade de gênero no trabalho: https://link.mpt.mp.br/kfsMUxe

– O ABC da violência contra a mulher no trabalho: https://link.mpt.mp.br/fBTf37M

– Convenção 190 e Recomendação 206 da OIT: ações para o enfrentamento da Violência e Assédio no mundo do trabalho: https://link.mpt.mp.br/xYlUC0U