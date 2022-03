Mulheres da zona rural de Capixaba recebem dia de orientação e beleza

Cerca de 50 mulheres da Comunidade Campo Alegre, zona rural de Capixaba, celebraram o Dia Internacional da Mulher nesta terça-feira, 8, com orientação, café da manhã, almoço e serviços de beleza. A atividade foi promovida pelo Sindicato das Trabalhadoras Rurais de Capixaba e pelo gabinete da vereadora Leidiane Dorneles, em parceria com o governo do Estado, com o Projeto Juventude Model CPXB e com a Igreja Missionária Pentecostal para as Nações.

A comunidade fica localizada na BR 317, km 103, em Capixaba. A Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet), em parceria com a empresa Chanceller Cosméticos, levou os serviços de corte de cabelo, hidratação, escova, manicure e pedicure e designer de sobrancelhas.

A diretora técnica da Seet, Tatiane Belarmino, reforça que atividades como essas trazem dignidade e autoestima para essas mulheres do campo, que geralmente não são lembradas com essas festividades e eventos sociais.

“Hoje é um dia muito importante. Precisamos lembrar que nós mulheres somos fortes e merecemos o melhor. Esse dia traz uma grande representatividade para todas nós”, enfatizou.

Já o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC) colaborou com palestra de orientação sobre medidas de segurança e proteção de mulheres adotadas pelo governo, como o Sinal Vermelho e o Botão da Vida, além de falar da origem da Lei Maria da Penha.

“Esse é um dia que marca as lutas e o empoderamento feminino. Viemos dar a nossa contribuição falando dos direitos da mulher e dos mecanismos de defesa adotados pelo governo do Estado para proteção dela”, explicou o presidente do Iapen, Arlenilson Cunha.

Márcia de Paiva, moradora de Capixaba, ficou feliz por participar de um evento inédito na comunidade: “É a primeira vez que acontece um evento desse tipo aqui. As mulheres da zona rural são as que menos se cuidam, por isso é importante esse tipo de ação para resgatar a nossa autoestima”.

A Igreja Missionária Pentecostal para as Nações cedeu o espaço e o Projeto Juventude Model CPXB promoveu um desfile com jovens de Capixaba.