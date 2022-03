Naiara Azevedo rouba a cena em dinâmica com ex-BBBs

A noite desta quinta-feira, 18, rendeu entretenimento de qualidade para os fãs do BBB22. Muito além da tradicional Prova do Líder, que trouxe o poder para Arthur Aguiar, a dinâmica com eliminados do reality show entrou para o assunto mais comentados nas redes sociais.

Entre os nomes de destaque, Naiara Azevedo. A sertaneja chegou com tudo, trabalhada em um look todo vermelho e preparadíssima para protagonizar um dos melhores momentos da temporada. Sem fingir simpatia, a cantora, com ranço de quase todos os ex-participantes, disparou alfinetadas contra Luciano, Rodrigo Mussi, Brunna Gonçalves, Jade Picon, Larissa Tomásia e Bárbara Heck.

O único brother poupado pela Nanacita foi Vyni, aliás, antes do programa ao vivo, os dois tiverem um reencontro cheio de emoção e carinho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Naiara Azevedo (@naiaraazevedo)

Naiara x Rodrigo

Um dos momentos icônicos se deu quando a sister admitiu o ranço de Rodrigo Mussi por conta dos comentários e críticas feitas sobre ela pelas costas, durante o tempo em que ele permanceu no jogo.

Indignado com a situação, ele negou e pediu que ela desse algum exemplo. Sem papas na língua, ela retrucou. “Se você não assistiu ao jogo ou não lembra do que fez ou falar, tem a oportunidade a partir do momento em que sair daqui. Meu amor, você acha que eu vou ficar declamando duas semanas de programa aqui? Dá um tempo”.

dá um tempo KKKKKKK eu amei demais pic.twitter.com/2sGEAK7fp9 — carol viúva da naiara (@cacomentx) March 18, 2022

Próximo Round

Na sequência, foi a vez de Brunna Gonçalves entrar em um embate com a sertaneja. Com a dinâmica de votação, a ex-dançarina votou na cantora, sob a justificativa de ter sido chamada de bruxa. “Mas você é mesmo”, revidou Naiara. “Você ficou debochando de mim”, justificou.

Bárbara também não escapou da mira de Naiara. “Foi você que falou que eu tenho um probleminha na cabeça. Por que não falou na minha cara?”, questionou a sertaneja. Sem respostas, a modelo emendou justificativas e quis saber o motivo da ex-colega de confinamento não olhar na cara dela durante a dinâmica. “Mas você quer olhar na minha cara para quê?”, perguntou.

Exposed? Com certeza!

Jade Picon aproveitou o momento ao vivo para dizer que Naiara foi a única participante que pediu um camarim exclusivo na emissora. A cantora, no entanto, alegou que enfrentou trânsito e por isso se atrasou. Assim, precisou do espaço para conseguir se arrumar, inclusive com o seu mega hair de 400 gramas.

se a Naiara quiser pedir toalhas brancas e camarim separado quem deve determinar isso é a emissora se vai dar ou não. Agora os outros incomodados que ela não queria tá com eles, sendo q nunca foram próximos dela? Não faz o menor sentido, só gente com ranço #BBB22 — Stephanie Ribeiro (@RibSte) March 18, 2022

Luciano?

O primeiro eliminado do reality também quis usar a edição para provocar Naiara, mas acabou levando uma retrucada daquelas. O ex-BBB assumiu que falou mal da sertaneja por se sentir usado por ela no game, além de ter sido puxado pela famosa no Paredão. “E eu tinha que votar em alguém e votei certo. Votei e você saiu”, disse a sertaneja.

Nem te conhecia

Para justificar seus posicionamentos sobre a sister, Larissa comentou sobre um tweet no qual a sertaneja escreveu se tinha pena ou ranço pela ex-integrante do Grupo Pipoca. “Eu não entendi isso dela, não a conhecia. Entrei com 3 semanas de programa. E as informações que levei para o programa foram verídicas…”, explicou.

“Não, você não falou nada com nada lá dentro”, lembrou Naiara sobre as diversas informações falsas e distorcidas que Larissa levou para os colegas de confinamento assim que deixou a Casa de Vidro.

Repercussão

No Twitter, o nome de sertaneja ocupou a 1ª posição entre os assuntos do momento. Foram diversos comentários, incluindo perfis de famosos pedindo que a sertaneja retornasse para o confinamento. Afinal, os principais alvos da sertaneja são os ex-participantes do Quarto Lollipop, que carregam a fama de mais rejeitados pelos fãs do game.