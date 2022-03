“O Governo manterá a proposta que a lei permitir”, diz Alysson Bestene sobre reajuste para a Educação

Durante reunião com os deputados estaduais, o representante do Governo, Alysson Bestene, disse que o Governo chegou ao limite nas negociações com os servidores da Educação.

Uma das reivindicações dos trabalhadores é que a proposta de reajuste do Governo mexe com a tabela da categoria de Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração(PCCR), algo que consideram injustiça, já que há servidores que não terão nenhum ganho. Além do valor do auxílio alimentação que é de R$ 420,00 enquanto de outros servidores é de R$ 500,00.

“Estamos dispostos a esclarecer todas as dúvidas, mas o Governo tem a posição que estou encarregado de trazer que é que nós fechamos nestas tabelas e se não avançarmos, a gente cumpre o que tá na lei, que é somente o piso. E se quiserem mais, vai ter que resolver na Justiça”.

Em resposta, o professor Jorge, que lidera o movimento grevista, disse que a greve pode ser mantida até dezembro.