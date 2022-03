O que rolou nos 5 dias de carnaval em Rio Branco? ContilNet tem uma galeria pra você

A população rio-branquense não curtiu os blocos de rua no Carnaval de 2022, mas conseguiu aproveitar as festas privadas nos últimos cinco dias da semana.

Confira alguns dos registros das principais festividades que o ContilNet separou para você!

SEXTA-FEIRA

VII Baile Vermelho & Branco

O Baile carnavalesco Vermelho & Branco em sua sétima edição, aconteceu na última sexta-feira, 25, na casa ( também conhecida de Garagem Club) do professor Jean Mauro, no bairro Tropical. A folia idealizada por um grupo de amigos especialmente reviver os bons momentos e celebrar o clima pré-Carnaval. A discotecagem ficou por conta do anfitrião com sets ecléticos e repletos de brasilidades, clássicos do samba e da música carnavalesca em geral. A animação foi a tônica da noitada. CONFIRA MAIS REGISTROS NA COLUNA DO MOISÉS ALENCASTRO.

SÁBADO

Seringal Bier

O ContilNet marcou presença em mais uma festa de Rio Branco. Dessa vez, o nosso colunista de eventos, James Pequeno, fez o registro da Festa à Fantasia do Seringal Bier, realizada no último sábado (26) e que foi contou com a animação do sambista Bruno Damasceno e do DJ Belmont. CONFIRA MAIS CLIKS!

DOMINGO

Tardezinha BBQ

Já virou tradição no Carnaval de Rio Branco. Todos os anos, o domingo de Carnaval é dedicado às comemorações do Bloco dos Sujos. O grupo em que muitos homens saem fantasiados de mulher e que todos se sentem à vontade para usar a criatividade.

Um dos pontos principais da festa é justamente a criatividade dos foliões na construção das fantasias. Neste domingo (27), não foi diferente. Na festa que reuniu grande público no Tardezinha BBQ, teve espaço para muitos personagens que garantiram a alegria na festa. VEJA A GALERIA DE JAMES PEQUENO!

SEGUNDA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

A última noite de Carnaval de 2022 foi regada à muita festa na capital acreana e claro que o ContilNet não ficaria de fora.

O fotógrafo James Pequeno trouxe registros incríveis da festa no Vintage Pub.

Confira a galeria AQUI.