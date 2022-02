O ContilNet marcou presença em mais uma festa de Rio Branco. Dessa vez, o nosso colunista de eventos, James Pequeno, fez o registro da Festa à Fantasia do Seringal Bier, realizada no último sábado (26) e que foi contou com a animação do sambista Bruno Damasceno e do DJ Belmont.

Veja a galeria de fotos: