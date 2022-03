Operação contra o crime na fronteira resulta na apreensão de armas, drogas, bomba caseira e suspeitos

Momento antes, foi registrado uma tentativa de homicídio no Bairro Vila Vitória, com registro de um jovem de 23 anos, baleado na região do abdômen e chegou com vida no hospital de Brasileia.

Foram horas de buscas que resultou na apreensão de armas, suspeitos, munição e drogas nas cidades de Epitaciolândia e Brasileia, através da ação envolvendo homens do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), Grupo de Intervenções Rápida e Ostensiva (GIRO) e Batalhão de Operações Especiais (BOPE), Polícia Penal, além do trabalho investigativo da Polícia Civil.

