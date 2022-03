“Órgão transformado em um círculo de interesses particulares”, diz Marina Silva sobre áudios vazados do ministro da Educação

Após polêmica em torno dos áudios vazados do ministro da Educação Milton Ribeiro nesta terça-feira (22), dizendo que repassa verba a municípios indicados por pastores a pedido do presidente Jair Bolsonaro (PL), a ex-senadora do Acre Marina Silva (Rede Sustentabilidade) disse nas redes sociais que o Ministério da Educação foi transformado em um local para atender interesses privados.

Em publicação, a ambientalista disse que “o dinheiro do povo que vai para o MEC (Ministério da Educação) anda seguindo regra nada republicana: só recebe verbas o município que negocia com dois pastores que foram instalados no MEC, por determinação de Bolsonaro”.

“Mais um órgão transformado em um círculo de interesses particulares. Desserviço”, escreveu.

POLÊMICA

Um áudio revelado pelo jornal “Folha de S.Paulo” nesta terça (22) mostrou o ministro Milton Ribeiro falando em reunião com prefeitos que a pedido do presidente Bolsonaro, ele repassa verbas para municípios indicados por pastores.

Em nota divulgada por Ribeiro, ele nega que o presidente tenha pedido atendimento preferencial a pastores. Disse que ele apenas solicitou “que pudesse receber todos que nos procurasse, inclusive as pessoas citadas na reportagem (Gilmar Santos e Arilton Moura, que são pastores que tem transito livre em gabinetes de autoridades de Brasília)”.