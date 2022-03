Palmeiras x Corinthians: onde assistir, horário e escalações

Líder do grupo C e dono da melhor campanha do Campeonato, o Palmeiras entra em campo podendo atingir uma marca importante, sendo o único time a vencer os três clássicos na competição. Com as vitórias diante de São Paulo e Santos, o Verdão vê no seu maior rival a chance de estabelecer uma soberania nos confrontos diretos.

Já no grupo A, o Corinthians já garantiu a classificação e vê a equipe melhorar e amadurecer sob o comando do Vítor Pereira. Diferente do rival, o Timão perdeu seus clássicos contra o Peixe e o Tricolor do Morumbi. A chance de se livrar da marca incômoda será justamente na casa adversária.

Veja mais detalhes da partida.

Escalações (prováveis):

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Corinthians: Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Paulinho e Renato Augusto; Willian, Gustavo Mosquito e Róger Guedes. Técnico: Vítor Pereira.

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: quinta-feira (17/3/2022)

Horário: 20h30

Transmissão: Paulistão Play, YouTube e Premiere.