Policial revela ‘pacto de paz’ entre facções no AC, mas alerta: “Estão se organizando”

Durante a audiência pública realizada na Assembleia Legislativa para tratar da equiparação salarial da Polícia Penal no Acre, o policial Aroldo Alexandrino fez uma revelação referente à segurança no Estado: um pacto de paz entre as facções Comando Vermelho, Primeiro Comando da Capital (PCC) e Bonde dos 13 (B13) é o responsável pela diminuição da violência. Ao mesmo tempo, o agente alertou: “estão se organizando novamente”.

“Essa história de dizer que a violência diminuiu, olhe: vou dizer uma coisa aqui, muita gente não sabe. Eles estavam numa guerra. Passaram três anos em guerra, se matando. Chegaram ao ponto deles dizerem: ‘não, para, nós vamos acabar’. Digo isso porque eu trabalho dentro do presídio de segurança máxima. E digo sim: fizeram as pazes. As três facções maiores do estado estão em paz. E eles estão se organizando novamente. Não adianta o governo dizer: ‘reduzimos os índices”, revelou.

Ele disse ainda que a ação da polícia penal é que faz com que a comunicação entre os presos e o mundo exterior seja barrada, diminuindo assim a violência:

“Se a gente observar, a gente percebe uma pequena diminuição da violência, mas por essa diminuição tem que agradecer a nós policiais penais que estamos lá dentro acompanhando, não deixando sair carta, não sair informação. O que aumenta a violência é justamente isso”.