Prefeito de Rio Branco visita metalúrgica fabricante de Equipamentos de Beneficiamento do amendoim na cidade de Tupã

O prefeito Tião Bocalom, acompanhado da prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes, do secretário Municipal de Agropecurária (Seagro), Eracides Caetano, do assessor Especial de Comunicação, Ailton Oliveira e da vereadora de Rio Branco, Lene Petecão, esteve na tarde desta terça-feira, 22, visitando a metalúrgica fabricante de Equipamentos de Beneficiamento do amendoim, Tecnofuertes, na cidade de Tupã, interior de São Paulo. A indústria é especialista em beneficiamento para amendoim.

O argentino Fernando Nicolas Ponce, sócio-diretor da Tecnofuertes, falou sobre a especialidade da indústria: “Após a secagem, nós temos todos os equipamentos para atender a linha de benefícios. Fabricamos desde a matéria prima ao final do equipamento. Na Argentina somos especialistas em secadores e estamos tentando trazer para cá essa tecnologia também”.

O prefeito enalteceu a relevância da tecnologia para todas as linhas de produção. “A tecnologia é fundamental para qualquer linha de produção. E a nossa linha de produção para o beneficiamento do amendoim é fundamental. Aqui, a gente veio ver uma empresa que é especializada e única no Brasil, com tecnologia argentina adequada às condições brasileiras, para poder produzir equipamentos para entregar o produto final todo selecionado e de qualidade. O Acre só tem um caminho: tirar da nossa santa terra, a riqueza que ela tem”, concluiu Bocalom.