Jovem é morto após marcar encontro em aplicativo de relacionamento

Um homem de 24 anos foi encontrado morto nessa quinta-feira (13/6) após ser baleado na Vila Natália, na região do Sacomã, zona sul de São Paulo.

De acordo com o boletim de ocorrência, Leonardo Rodrigues Nunes havia marcado um encontro por meio de um aplicativo de relacionamento gay no dia anterior. Ele saiu de casa, no bairro do Cambuci, região central, por volta das 23h da quarta-feira (12/6), dia dos namorados.

O rapaz chegou a compartilhar a localização com um amigo por precaução, além de ter avisado um possível horário para retorno.

Como Leonardo parou de responder mensagens, os amigos dele ficaram preocupados e passaram a buscar o perfil do homem que havia marcado o encontro com a vítima, mas viram que ele foi apagado.

O grupo registrou o boletim de ocorrência na 5ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas e recebeu a informação de que a localização do celular de Leonardo mostrava que o aparelho estava na favela de Heliópolis, na zona sul.

Então, os amigos ficaram sabendo de uma pessoa que foi internada após ser baleada no Hospital Ipiranga. Eles reconheceram o corpo de Leonardo por meio de fotos.