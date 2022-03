Projeto Sesc vai à Escola retorna atividades em 2022 no interior  

O projeto Sesc vai à Escola retomou as atividades recreativas em 2022, na última segunda-feira, 21, na Escola José Valmir de Lima, em Plácido de Castro. Na ocasião, houve apresentação de teatro de fantoches e mais atividades lúdicas para as crianças.

No projeto em que o Sesc leva suas atividades para as escolas do município, estão inseridas brincadeiras, jogos e atividades lúdicas. O setor de Recreação no Sesc diverte e também proporciona convivência, aprendizado e integração social, por meio de uma programação variada

Para o recreador do Sesc no município, Tassio Santos, ações como esta representam a contribuição do Sesc na sociedade. “Sabemos que, por causa da indicação de isolamento social, os professores das escolas estão precisando se reinventar para disponibilizar atividades de recreação e entretenimento para aproveitar melhor o tempo das crianças. É muita energia para gastar e às vezes pode ser difícil pensar em atividades novas que interessem e prendam a atenção deles”, disse o recreador.

Sobre o Sesc

O Sesc, instituição integrante do Sistema Fecomércio, oferece ações de educação, cultura, esporte, lazer e promoção social. Os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, empresários e seus dependentes são os beneficiados pelo Sistema, mas os serviços também podem ser acessados pela população em geral.