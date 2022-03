Rede Kopenhagen chega ao AC com super loja em Rio Branco; saiba tudo na coluna da Márcia

PARABÉNS

Parabéns aos gêmeos Eduardo e Gustavo, filhos do casal Ricardo e Sawana Carvalho, que na segunda, completaram 19 anos. Na foto, a mãezona com os aniversariantes. Felicidades!

Belo click do casal Luís Pires e Laís Bittencourt com a filha Clarisse que fez 8 e o caçulinha João Miguel.

Para a posteridade, em tarde de descontração, registro do arquiteto Leandro Rocha ladeado por Ray Holanda, coordenadora do grupo de mulheres da Indústria e Nilcy Vilaço, gerente administrativa da Unacon, por ocasião da entrega do projeto de melhoria da Brinquedoteca da ala infantil do Hospital do Câncer.

INAUGURA

Na próxima quarta, 30, ali na travessa Guaporé, grupo VLG, capitaneado por João, Rosiany e Aninha Almeida, inaugura uma loja da rede de chocolates Kopenhagen.

GOIÁS

Parabéns à Paulo Cesar, aniversariante da terça, 22, que ganhou jantar estilizado, com o tema “Goiás no Acre”, organizado pela mulher, médica Simone Cruz Chaves. Junto aos amigos e familiares, Paulo César era só felicidade. O menu e repertório musical, tipicamente goianos, deram um toque a mais a noite. Click do aniversariante com sua amada.

As tean”s Malu Florêncio, Débora Araujo e Barbara Marquenzini fãs de carteirinha da Now United, marcaram presença no show da banda na Capital paulista no último fim de semana.

A bela empresária Carol Tibúrcio Freitas, nesta quinta, 24, foi bastante festejada por ocasião da nova idade. Ela merece! Parabéns e Tudo de bom!

Toda felicidade do mundo para o engenheiro e pecuarista Rafael Martinello, que quarta, 23, completou mais um ano de vida.

Trocando de idade nesta sexta, 25, hair stylist e acadêmica de medicina Keyla Saldanha. Felicidades!