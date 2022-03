Reservas do Estrelão empatam sem gols em Epitaciolândia-AC

Os reservas do Rio Branco empataram sem gols na noite desta quarta-feira (23), no estádio Antônio Araújo Lopes, na cidade de Epitaciolândia, a 228 km da capital do Acre, com a seleção local, em jogo amistoso.

Com a classificação para o returno ainda não consolidada, o técnico estrelado Marcelo Brás optou por poupar os titulares e relacionar apenas reservas para o duelo com objetivo de garantir ritmo de jogo aos suplentes para a sequência do Campeonato Acreano.

O próximo compromisso do Rio Branco-AC pelo Campeonato Acreano 2022 ocorre no próximo sábado (26), às 15h, no estádio Florestão, diante do Náuas. Os dois clubes entram em campo necessitando somar pontos, principalmente o Cacique do Juruá.