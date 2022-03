São Paulo x Palmeiras : veja onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

Dessa vez, ao contrário das fases mata-mata anteriores, o campeão será conhecido em dois jogos. A vantagem do Palmeiras, time de melhor campanha, é fazer a segunda partida em casa. Se o confronto terminar com empate no placar agregado, a taça será disputada nos pênaltis.

O São Paulo teve tropeços no início do campeonato e se livrou de uma crise após engatar uma série de vitórias a partir da quinta rodada. O time, que teve muitas mudanças durante a fase de grupos numa tentativa de Rogério Ceni de evitar desgaste físico dos atletas, chega à final confiante após eliminar o Corinthians na semifinal.

O Palmeiras chega em ótimo momento para a decisão, apesar de algumas dúvidas no time por lesão. A equipe fez a melhor campanha da história do atual formato do Paulistão e não perde um jogo no tempo normal há cerca de cinco meses. As vitórias sobre Ituano e Bragantino na fase final deram ainda mais moral para a equipe de Abel Ferreira.