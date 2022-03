Sementes com Gabriel Pov3da: apresentação em abril movimenta Usina de Artes

O show “Sementes”, com Gabriel Pov3da e participação especial da cantora Alice Guél acontecerá no dia 15 de Abril, ás 19h, na Usina de Artes João Donato com entrada gratuita.

O álbum “Sementes” foi lançado em 2021 com apoio da Lei Aldir Blanc e do Fundo Municipal de Cultura de Rio Branco, e dado o impedimento de aglomerações imposto pelo vírus da Covid-19 e a ausência da disponibilidade de vacinas no momento do lançamento do disco, não houve nenhum tipo de apresentação ao vivo para o público no formato presencial. Neste momento de retorno gradual das atividades culturais presenciais e com mais incentivos vindos da Lei Aldir Blanc para reativar o setor mais prejudicado pela pandemia nos últimos anos, Pov3da apresenta o show “Sementes” em formato presencial na Usina de Artes João Donato.

A paisagem sonora é formada por diversos estilos musicais afros diaspóricos como o reggae, rap, trap, afrobeat, dancehall, reggaeton, dub, mantras; as musicas são construídas em cima de bases eletrônicas, de graves marcantes além de dar abertura para o improviso tanto na palavra em performance quanto no instrumental. O repertório é composto em sua maioria por músicas autorais presentes no seu primeiro álbum “Sementes”, com citações e versões de músicas de outros artistas como Gilberto Gil, MC Tha e Metá Metá, e algumas faixas do ep “Eletroprana”, lançado no ano de 2019 e que rendeu a Pov3da uma indicação na categoria melhor lançamento de reggae no prêmio Dynamite de Música Independente de 2020.

O evento também conta com a presença de Alice Guél, que participa do álbum “Sementes” na faixa “Quanta Beleza” e divide outras parcerias com Pov3da, se apresentando pela primeira vez na cidade de Rio Branco como convidada especial.

Alice lançou em 2017 seu primeiro trabalho autoral independente chamado “Alice no País que mais mata Travestis” (que hoje soma mais de 100 mil plays nas plataformas digitais) e em 2019 o EP “Alice em Frente ao Espelho” (que hoje soma mais de 90 mil plays nas plataformas digitais), ambos trabalhos produzidos por Pov3da e que se tornaram referência no rap e na cena artística nacional ao lado das produções artísticas de outras travestis como Linn da Quebrada (com quem Alice fez duas parcerias), Jup do Bairro, Monna Brutal, Ventura Profana, Danna Lisboa, entre outras.

Para conhecer mais sobre Pov3da e Alice Guél:

Instagram: @gabrielpov3da e @aliceguel_

Agregado com o link para as plataformas de streaming (Youtube, Spotify, Deezer, Tidal): https://linktr.ee/pov3da

Link para live do show do álbum Sementes para o Festival Encanta Rio Branco: https://youtu.be/oUyLoQpfW6U;

Ficha Técnica:

Classificação Livre.

Produção e Direção de Performance: Sarah Bicha

Cenografia: Vands

Iluminação: Kika Sena

Projeções: Caroline Martins

Figurino e Maquiagem: Allana di Souza

Fotografia: Henrique de Almeida

Som: JS Mega Som

Direção Musical: Gabriel Pov3da

Guitarra: Lucas Pereira

Participação Especial: Alice Guél