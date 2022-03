A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que quarta-feira de sol e tempo abafado em todo o Acre.

A previsão para este dia é de céu nublado em todo o estado, com sol aparecendo sempre entre muitas nuvens e com muito mormaço ao longo do dia.

Entre a tarde e a noite a instabilidade aumenta por conta do calor e da alta umidade e ocorrem pancadas de chuva com trovoadas em todas as regiões acreanas.