No Acre, população ocupada no comércio chega a mais de 20 mil e supera período pré-pandemia

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa Anual do Comércio de 2022, divulgou que no Acre 20.257 pessoas estão empregadas em 2.276 unidades locais de comércios.

Segundo os dados do IBGE, mais de 20 mil pessoas receberam R$ 540 milhões em salários, retiradas e outras remunerações. O número de pessoas empregadas registrou um aumento de 9,4% em comparação a 2013.

Entre os tipos de comércio, o varejista foi o que respondeu pela maior parte dos trabalhadores, sendo 15.195, já o atacado foi 2.729 trablhadores e o comércio de veículos, peças e motocicletas foram 2.333 pessoas.

A maior parte dessa receita, 54,2% foi gerada pelo comércio por varejista, seguido pelo comércio atacadista (33,3%) e pelo comércio de veículos, peças e motocicletas (12,5%).

De acordo ainda com a pesquisa, as empresas comerciais registraram no Estado, em 2022, uma receita bruta de R$ 10,5 bilhões, e deste total, R$ 1,3 bilhão foram provenientes do comércio de veículos, peças e motocicletas; R$ 3,5 bilhões, do comércio por atacado; e R$ 5,7 bilhões, do comércio varejista.