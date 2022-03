O governador Gladson Cameli (PP), revogou o decreto que limita público na realização de eventos, sociais, culturais, recreativos, esportivos, religiosos e similares, públicos ou particulares.

No Diário Oficial desta segunda-feira (21), o chefe do Executivo publicou um decreto que revoga o do dia 1 de fevereiro que suspendia esses tipos de eventos com público superior a 300 pessoas, com ou sem assento.