Técnico de enfermagem é preso por esfregar órgão sexual em pacientes após aplicar injeção

Ao menos duas mulheres denunciaram um técnico de enfermagem que estava importunando sexualmente as pacientes dentro posto de saúde do bairro Mariana, zona leste de Porto Velho. Segundo relato das vítimas à Polícia Militar (PM), o suspeito agia sempre do seguinte modo: primeiro aplicava uma injeção nas mulheres alegando ser uma técnica para as nádegas não ficarem doloridas e depois esfregava o pênis nas vítimas.