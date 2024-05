Homem com vermes fica 17 anos com pênis inchado antes de buscar médico

Por quase duas décadas, um homem de 72 anos do Zimbábue conviveu com um inchaço no pênis e na perna — só após procurar ajuda médica ele foi diagnosticado com uma infestação parasitária, a filariose linfática.

Durante a internação, os médicos notaram que a perna esquerda do paciente estava com um inchaço que não diminuía e foi preciso colocar um cateter temporário para que ele conseguisse urinar. O caso foi publicado na revista científica New England Journal of Medicine em 4 de maio por médicos do University Hospital Basel, na Suíça, onde ele foi atendido.