Tiroteios em Rio Branco, reajuste na Educação, reserva da Polícia Civil e mais: a terça-feira no ContilNet

PSC convida Mailza para disputar reeleição pela sigla e diz que ‘atual Governo não a merece’

O Partido Social Cristão (PSC), anunciou que vai formalizar nesta terça-feira (29), o convite à senadora Mailza Gomes (PP), para que dispute o Senador ou Governo pela sigla. Leia mais.

Terror em Rio Branco: noite é marcada por invasão, assaltos e vários tiroteios

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o exato momento que membros de uma facção criminosa efetuaram disparos no Residencial Rosa Linda, na noite desta segunda-feira (28), na região do Segundo Distrito de Rio Branco. Leia mais.

Exclusivo: em reunião com novo chefe da Casa Civil, Gladson diz que Marcio Bittar será seu sucessor

Durante agendas governamentais que discutem as novas composições dos altos escalões do Governo do Acre no período que antecede as Eleições 2022, o governador Gladson Cameli deixou escapar, com exclusividade, que ambiciona uma transição e que o senador Marcio Bittar (UB-AC) poderá disputar, em próximas eleições, o Governo do Acre com seu apoio. Leia mais.

Bocalom antecipa pagamento de reajuste aos professores, mas Sinteac diz que greve está mantida

O prefeito Tião Bocalom decidiu nesta terça-feira (29), após uma intensa reunião com a equipe econômica da Prefeitura de Rio Branco e sua base na Câmara Municipal, que vai pagar o reajuste de mais de 33% aos professores da rede pública de ensino. Leia mais.

Candidatos não se inscrevem em curso de formação da PC e Estado convoca mais 19 agentes

19 integrantes do cadastro de reserva da Polícia Civil que foram convocados pelo governador Gladson Cameli no último dia 17 de março não compareceram à Coordenação da Acadepol para inscrição no curso de formação no período estipulado pelo executivo. Leia mais.

Acre não registra novos casos de Covid-19 pelo segundo dia consecutivo, diz Sesacre

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), não registrou casos de infecção por coronavírus nesta terça-feira, 29 de março. O número de infectados permanece em 123.808 em todo o estado. Leia mais.