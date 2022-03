Candidatos não se inscrevem em curso de formação da PC e Estado convoca mais 19 agentes

19 integrantes do cadastro de reserva da Polícia Civil que foram convocados pelo governador Gladson Cameli no último dia 17 de março não compareceram à Coordenação da Acadepol para inscrição no curso de formação no período estipulado pelo executivo.

Com isso, outros 19 candidatos foram chamados para o processo. A publicação com os nomes foi divulgada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (29).

Além dos convocados para o cargo de agente, o governo também nomeou dois peritos criminais.

Os candidatos devem procurar o Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança (CIEPS) no prazo de 04 a 08 de abril de 2022, das 8h30 às 13h. O setor está localizado Via Verde, BR 364, Km 2, Jardim Europa, Rio Branco/AC.

O curso de formação policial terá carga horária mínima de 760 (setecentos e sessenta) horas-aula, podendo ser realizado em dia útil ou não, sendo integral nos dias úteis e em qualquer turno nos feriados e finais de semana, a critério da SEPC, sendo as regras, critérios de aprovação, ementas e outras especificações pertinentes, definidos mediante regulamento a ser publicado e divulgado aos candidatos na ocasião da matrícula.

Confira os nomes dos convocados:

AGENTE DE POLÍCIA CIVIL

300º, 254.109-2, EDIVAN LIMA DE OLIVEIRA (SUB JUDICE), 74,90 / 301º, 250.225-9, DAVI SOUSA DE OLIVEIRA, 74,80 /302º, 254.733-3, DERLILDO GOMES DA PÁSCOA, 74,80 / 303º 252.417-1, SAUL FILIPE SPHINX MAIA, 74,80 / 304º, 261.605-0, FRANCISCA AELIA COSTA RAMOS, 74,70 / 305º, 200.121-7, ANA CLAUDIA SILVA DA CRUZ, 74,60 / 306º, 256.108-5, DAVID ALEXANDER CARVALHO GOMES, 74,60 / 307º, 253.680-3, SIMONE SOARES ALVES ALENCAR, 74,60 / 308º, 263.000-1, JOÃO DE DEUS COSTA DIAS, 74,60 / 309º, 260.678-0, SIDICLEISON DA CONCEIÇÃO PEREIRA, 74,60 / 310º, 265.240-4, ROBERTO PASCHOAL VIANA, 74,60 / 311º, 254.667-1, WANESSA MENEZES DE OLIVEIRA, 74,50 / 312º, 260.313-6, FÁBIA SILVEIRA LOPES, 74,50 / 313º, 259.422-6, HANNAH ELISA DA SILVA BATISTA, 74,40 / 314º, 263.242-0, EVERALDO MERCEDES DA SILVA, 74,40 / 315º, 259.343-2, RODRIGO CURTI DE ALMEIDA, 74,40/ 316º, 265.049-5, KAREN BEATRIZ DE MATOS LEAL, 74,40 / 317º, 251.516-4, STEPHANIE GOMES DE MOURA, 74,40 / 318º, 261.315-8, ANDRE COSTA FERNANDES, 74,40.

PERITO CRIMINAL – QUALQUER ÁREA DE ATUAÇÃO – SENA MADUREIRA

4º, 932.133-0, ISMAEL ALVES MAIA, 79,40.

PERITO CRIMINAL – ENGENHARIA FLORESTAL – BRASILÉIA

4º, 931.438-5, RAFAEL MAIA LIMA, 82,30