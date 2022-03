PSC convida Mailza para disputar reeleição pela sigla e diz que ‘atual Governo não a merece’

O Partido Social Cristão (PSC), anunciou que vai formalizar nesta terça-feira (29), o convite à senadora Mailza Gomes (PP), para que dispute o Senador ou Governo pela sigla.

A informação foi repassada pela assessoria do partido à imprensa alegando que “o Governo atual não a merece nem representa os ideais que nós defendemos. Além de desonrar o melhor mandato do Acre no Senado Federal, agride de maneira abjeta a uma mulher de conduta moral ilibada, notória cristã fiel a Deus e ao povo acreano”, diz nota.

Os membros do partido afirmam ainda que farão nesta quarta-feira (30), um jejum em prol da senadora. “Sacrificando o jantar, e entraremos em oração por Mailza às 22h, em favor da vida, da família, do chamado dela e clamaremos a Deus por sabedoria e conselho, para que Ele revele a ela o caminho que ela deve seguir na guerra que trava e que compreendemos ter inegável caráter espiritual”, finaliza comunicado.