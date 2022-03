Traficantes disfarçados de agricultores são presos ao tentarem entrar com cocaína em Rio Branco

Um trabalho conjunto envolvendo o Grupo Especial de Fronteira (Gefron), o Batalhão de Comando de Operações Especiais (COE/­Bope) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) conseguiu evitar que aproximadamente 20kg de cloridrato de cocaína chegassem na capital do Acre.

A apreensão ocorreu em duas situações diferentes, em um pouco espaço de tempo na BR 317, sentido Epitaciolândia/Xapuri, já no posto da PRF, localizado no entroncamento de acesso ao município de Xapuri, distante cerca de 55km da fronteira do Acre com a Bolívia.

Segundo foi apurado já na cidade de Epitaciolândia, a primeira apreensão ocorreu quando um motociclista foi parado e passou a demonstrar nervosismo, fato que chamou atenção dos agentes.

O homem estava com uma cesta levando frutas, tentando se passar como agricultor sem chamar atenção dos policiais. Desconfiados, resolveram revistar a moto, levantando o acento e perceberam o motivo do nervosismo do homem.

Foram encontrados aproximadamente oito quilos de cocaína divididos em vários ‘tijolos’. O homem recebeu voz de prisão em flagrante e algemado, sendo preparado para ser levado para a delegacia da Polícia Federal, localizada em Epitaciolândia.

Quando se preparavam para sair do posto, avistaram outra moto também com um cesto na garupa quase igual a anterior. Ao verificarem a moto, foi encontrado escondido sobre o assento uma quantia de aproximadamente 10kg de cloridrato de cocaína.

O suspeito também recebeu voz de prisão e ambos foram conduzidos para a delegacia da PF com a droga apreendida. O sargento da PM/Gefron, Vilas Boas, conta que essa operação já vinha acontecendo desde a madrugada desta terça-feira, dia 22, resultando na apreensão de drogas e pessoas.

O caso foi passado para a Polícia Federal, uma vez que a quantia apreendia caracteriza tráfico internacional de drogas.