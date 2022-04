Uninorte participa de evento organizado pela Prefeitura de Rio Branco em alusão ao autismo

A Semana em alusão ao Autismo está sendo realizada pela Prefeitura de Rio Branco por intermédio do Centro de Atendimento ao Autista – O Mundo Azul. A programação iniciou na última segunda-feira, 28, e vai até sexta-feira, 1. O Centro Universitário Uninorte é um dos parceiros da ação e participou de uma roda de conversa no primeiro dia de programação, 28, com os cuidadores de crianças portadoras do Transtorno do Espectro Autista (TEA), com o intuito de orientá-los acerca de como manusear os medicamentos utilizadas pelos pequenos.

O objetivo da semana é conscientizar a população em geral a respeito do TEA, tanto que a programação não ficou apenas nas ações internas. No dia 29, terça-feira, foi realizada a Blitz da Conscientização, na Avenida Ceará, com participação dos alunos de estágio do curso de Fonoaudiologia da Uninorte e da professora Bruna Diógenes.

A atividade extra, e ainda ligada às ações da Semana, será a corrida 1º Corrida Azul pela Conscientização do Autismo, dia 3, domingo, no Arena da Floresta. Os alunos de dos cursos de Enfermagem e Educação Física da Uninorte estarão presentes na corrida para apoiar a iniciativa.

Sobre o Dia Mundial de Conscientização do Autismo

O Dia Mundial da Conscientização do Autismo, 2 de abril, foi criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), no ano de 2007. Essa data foi escolhida com o objetivo de levar informação à população para reduzir a discriminação e o preconceito contra os indivíduos que apresentam o TEA. Muitas instituições realizam atividades alusivas na semana que antecede a data.