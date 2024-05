No Acre, PRF prende nove pessoas e apreende mais de 100 kg de drogas em dois dias

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu oito homens e uma mulher, além de apreender mais de 100 kg de skunk e quatro veículos na última terça e quarta-feira, 30 de abril e 1º de maio, respectivamente.

Segundo a PRF, a primeira ocorrência foi registrada na última terça-feira (30), no km 65 da BR-364, em Senador Guiomard, por volta das 19h30. A equipe da PRF, com apoio da Polícia Militar, abordou dois veículos. Ao realizar a fiscalização, verificou-se um desencontro de informações.

Posteriormente foram encontrados 61 kg de Skunk e 7 trouxas de cocaína. Durante entrevista foi confirmado que os veículos estavam juntos, sendo dada voz de prisão para todos os envolvidos.

Já em Rio Branco, por volta das 23h, dois motoristas de ônibus intermunicipal pararam na Unidade Operacional da PRF, no km 115 da BR-364, e informaram terem encontrado um saco preto próximo ao local de embarque dos passageiros e que não encontraram o dono.

Em seguida perceberam que se tratava de uma substância análoga a skunk. Ao realizar a pesagem foi confirmada 1 kg da substância.

Já a terceira ocorrência aconteceu entre o km 175 e km 144 da BR-317, no município de Capixaba, na última quarta-feira (1º). Segundo a PRF, a equipe abordou dois veículos durante a fiscalização. Durante a busca de um local seguro para efetuar a fiscalização mais detalhada, a equipe direcionou os veículos para o perímetro urbano, após a entrevista preliminar. O primeiro veículo, modelo Fiat Argo, obedeceu a ordem da parada, mas o outro carro, modelo Jeep Renegade, empreendeu fuga.

Após realizar uma manobra perigosa, o veículo em fuga colidiu com um carro modelo Onix, que era conduzido por uma gestante, que foi socorrida pela equipe enquanto aguardava a chegada da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O condutor confirmou que havia drogas no veículo e que estava junto do outro carro que também havia sido parado. Ao verificar, foram encontrados 41 kg de skunk e dada voz de prisão para os envolvidos e encaminhados à Polícia Judiciária, junto com as drogas e os veículos.