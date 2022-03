Zezé Di Camargo e Graciele compram apartamento de luxo de R$ 4,5 milhões; veja as fotos

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda já têm um lar para chamar de seu para as temporadas que curtem no Espírito Santo. O novo endereço do casal no Estado fica em Vila Velha.

Trata-se de um apartamento em empreendimento de luxo da cidade. O apartamentão tem 295 metros quadrados, além de vista eterna para o mar, quatro suítes, condomínio com salão de beleza, spa, concierge, quatro vagas de garagem e beach club exclusivo.

Quando terminar de ser construído, o prédio onde fica o imóvel, listado para o casal pelo corretor Kleverson Passos, terá 158 metros de altura e será o mais alto do Espírito Santo e um dos maiores do Sudeste.

A Coluna Pedro Permuy, que não é boba nem nada, apurou que uma unidade como a que o cantor e a noiva compraram no condomínio está à venda na faixa de R$ 4,5 milhões.