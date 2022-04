Abel Braga entrega o cargo e não é mais treinador do Fluminense

Abel Braga retornou ao Fluminense no início da temporada. Este ano, comandou o clube em 26 jogos, com 17 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Ao todo, a equipe marcou 35 gols e sofreu 15. Nesse período, o Fluminense conquistou a Taça Guanabara e voltou a vencer o Campeonato Carioca após 10 anos . Ao todo, ele ganhou três campeonatos cariocas (2022, 2012 e 2005) e um Brasileiro (2012).

Abel encerra sua quarta passagem pelo clube com seu aproveitamento mais alto com a camisa tricolor: o técnico teve 70,5% em 26 jogos em 2021; 48,3% em 109 jogos entre 2017 e 2018; 60,5% em 142 jogos entre 2011 e 2013; e 56,8% em 75 jogos em 2005. Abelão é o segundo treinador que mais defendeu o clube na história com 352 partidas, atrás apenas de Zezé Moreira, com 497.

Apesar da grande identificação com o Fluminense e do fim do jejum de títulos, Abel vinha sendo alvo constante de vaias dos torcedores nos últimos jogos no Maracanã por conta das más atuações. O treinador foi vaiado contra o Vila Nova, pela Copa do Brasil, contra o Internacional, pelo Brasileirão, e contra o Unión Santa Fe, pela Sul-Americana.

Apesar da pressão interna por resultados, Abel tinha o respaldo da diretoria, mas acabou decidindo deixar o clube depois de não conseguir repetir o bom desempenho que o time teve contra o Flamengo nos jogos seguintes à final do Carioca.