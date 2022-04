Academia do Oscar adianta reunião sobre possível punição a Will Smith para esta sexta-feira

Como Will Smith renunciou no dia 1º de abril como membro da Academia, este prazo não é mais necessário, disse o presidente da entidade, David Rubin, em uma carta obtida pela rede de TV dos EUA “CNN”. Na reunião, os diretores vão definir se vai haver outro tipo de punição.

Entre as regras da Academia, existe a possibilidade de revogar o prêmio que Will Smith ganhou em 2022. De acordo com o site especializado “Deadline”, os diretores da entidade não cogitam tirar o prêmio do ator. Mas esta é uma informação de bastidores que não foi apresentada publicamente.