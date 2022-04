Aos 40 anos, Britney Spears anuncia gravidez do terceiro filho

Por fim, a loira demonstrou felicidade e já fez planos para a nova gravidez. “Desta vez vou fazer ioga todos os dias!!! Espalhando muita alegria e amor”, completou.

Britney continuou o seu post reclamando dos paparazzis. “Obviamente, não vou sair tanto porque os paparazzi estão recebendo dinheiro para tirar fotos de mim, como eles infelizmente já têm”, lamentou.Na sequência, a cantora lembrou de quando teve os seus dois filhos, Sean Preston e Jayden James. “Difícil porque quando eu estava grávida, tive depressão perinatal e devo dizer que é horrível. As mulheres não falavam disso naquela época, algumas pessoas consideravam perigoso se uma mulher reclamasse assim com um bebê dentro dela, mas agora as mulheres falam sobre isso todos os dias. Graças a Jesus, não temos que manter essa dor um segredo reservado”, contou Britney.