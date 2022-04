Após descompatibilizações, saiba o que muda no alto escalão do Governo do Acre

Apesar de já ter decidido quem vai ocupar o cargo de chefe da Casa Civil, de secretário de Educação (SEE) e de comandante-geral do Corpo de Bombeiros desde a descompatibilização dos gestores para as Eleições de 2022, o governador Gladson Cameli (Progressista) ainda precisa escolher os novos representantes de outras 5 pastas do Executivo.

Estão sem titulares desde o dia 1 de abril as seguintes repartições: Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi), deixada por Israel Milani; Secretaria de Assuntos Governamentais (Segov), que estava sob o comando de Alysson Bestene; Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre (Iapen/AC), que tinha como diretor-presidente o agente Arlenilson Cunha; Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (IEPTEC/Dom Moacyr), deixada por Francineudo Costa; e a Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac), que tinha como presidente o irmão do deputado federal Jesus Sérgio, Tom Sérgio.

À frente da SEE está o professor Aberson Carvalho, nomeado no mesmo dia da exoneração da ex-secretária Socorro Neri. Gladson deve nomear para a Casa Civil, nos próximos dias, o advogado Jonantan Donadoni – com quem já está conversando há alguns dias. O coronel Charles Santos foi colocado no comando-geral do Corpo de Bombeiros, no lugar do coronel Carlos Batista.

Os ex-secretários devem disputar vagas na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) ou na Câmara Federal. O porta-voz do Governo, Jefson Dourado, disse à reportagem do ContilNet, nesta terça-feira (5), que Gladson já está em discussões com sua equipe para definir os novos nomes para as pastas que ainda estão sem os seus respectivos titulares.