Após polêmica envolvendo traição, Leonardo aparece com outra mulher e se declara: “Te amo”

Poliana Rocha, recentemente, expôs traições do cantor Leonardo Após completar 25 anos de casamento com Poliana Rocha, o cantor Leonardo tem mais um motivo para comemorar. O motivo? Bom, sua mãe, Carmem Costa está completando mais um ano de vida. Dessa forma, por meio do Instagram o sertanejo fez uma homenagem para a matriarca da família.

Em uma foto extremamente rara, Leonardo mostrou o quão parecido ele é com sua mãe. Além disso, fez uma legenda emocionante, demonstrando seu amor por ela. “Hoje é aniversário da minha mãezinha Dona Carmem! Desejo a senhora vida longa, que Deus continue te abençoando. Te amo”, escreveu o marido de Poliana Rocha.

Desse modo, nos comentários os fãs ficaram bastante chocados com a semelhança de Leonardo e Carmem. “Parabéns pra ela! Vocês são idênticos!”, disse uma. “Sua mãe é irmã do Tarcísio Meira?”, afirmou outra.

Além disso, há alguns dias Poliana Rocha gerou uma polêmica na web ao abrir sua intimidade com Leonardo. Em resumo, a loira expôs as traições do cantor, e afirmou que o perdoou e optou por ter uma filha unida.

Poliana Rocha faz revelações sobre Leonardo

Como falei no começo deste texto, Poliana e Leonardo estão juntos há 25 anos, e juntos, têm apenas Zé Felipe de filho. Entretanto, o cantor teve mais foi herdeiros após o nascimento do marido de Virginia. São eles, João Guilherme e Matheus Vargas.

Desse modo, Poliana foi questionada por um seguidor como conseguiu aguentar as críticas que recebeu, pelas traições de Leonardo. “Saiu em vários sites e eu fiquei super agradecida com o carinho das pessoas, mas existem muitos comentários maldosos me chamando de chifruda, corna, que eu estava com ele por dinheiro. Mas, na verdade, são julgamentos de meras pessoas que nem sequer conhecem minha história de vida, de superação. Eu até cheguei a ler algumas, mas senti dó da pessoa que fez o comentário, não de mim”, disse.