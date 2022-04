Após ‘receber sinal’, Calegário desiste de disputa na Aleac e lança seu nome à Câmara Federal

Em entrevista concedida ao ContilNet na manhã desta sexta-feira (1), o deputado estadual Fagner Calegário (Podemos) anunciou sua decisão de disputar uma das 8 cadeiras de deputado federal nas Eleições de 2022.

Na sua primeira entrevista à nossa reportagem, Calegário anunciou que seria pré-candidato à reeleição na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) pelo Podemos. O político disse que recebeu um sinal nesta quinta-feira (1) que confirmou sua expectativa sobre o novo caminho.

“Eu estava me planejando para a reeleição como deputado estadual, mas recebi um sinal nesta quinta, durante a sessão de discussão do reajuste. Recebi muitas mensagens de apoiadores e de pessoas me dizendo que não se arrependeram de ter me dado um voto. Estavam felizes com meu posicionamento sobre o aumento máximo para os servidores públicos. A partir disso, me reuni com o meu presidente [Ney Amorim] e tomei essa decisão. Coloquei meu nome à disposição e vou dar um salto acima”, argumentou.

“Eu defendo aquilo que acredito e sei que posso contribuir ainda mais com os interesses da nossa população. Não fico mudando de lado o tempo todo e tenho muita convicção de qual é o meu papel como político”, acrescentou.

No pleito de 2018, o político que tem como duas de suas principais bandeiras a geração de emprego e os incentivos para a iniciativa privada recebeu 3.731 votos.

Na ocasião, Calegário também abordou sua relação com a base do governo de Gladson Cameli e quais os próximos passos do partido que integra para a formação de chapas proporcionais.