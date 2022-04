Chitãozinho tem fim de união entregue na TV e verdade sobre traição choca público: “Garota de programa”

José Lima Sobrinho e Durval de Lima, mais conhecidos como Chitãozinho e Xororó se tornaram um dos nomes mais comentados do momento nesta última semana. Isso porque, quem acompanha a famosa dupla sertaneja sabe que eles estão sempre rodeando a boca do do povo e, é claro, que agora não foi nada diferente. No entanto, dessa vez, foi o tio de Sandy que chamou atenção.

Para quem não sabe, no passado o cantor se viu envolvido em uma grande confusão e tudo por conta de um programa do SBT. Na época, o sertanejo teve sua relação com Márcia Alves escancarada para o Brasil.

Na ocasião, Hebe Camargo, que não tem papas na língua, levou a ex-esposa do cantor, Adenair Lima, e os filhos do casal, para seu programa para comentar sobre o fim do casamento. Dessa forma, a atração se transformou em um verdadeiro ‘casos de família’ com ofensas a companheira do famoso na época, Márcia Alves.

A mulher, ex-integrante do grupo Banana Split, foi detonada pela ex-contratada de Silvio Santos. Na ocasião, a apresentadora disse que sabia que Chitãozinho ficaria bravo com sua atitude, mas que não ia parar. Assim, ela continuou se referindo a esposa do cantor como ‘aquela coisa’ e ‘garota de programa’.

Além disso, Hebe Camargo chegou a comparar a Márcia Alves com a personagem Capitu, da novela Laços de Família da Globo, que escondia da família que ela prostituta de luxo. O cantor, por sua vez, fez questão de acionar a Justiça contra a apresentadora. “Nunca pensei que a Hebe fosse fazer isso comigo. Foi uma traição”.

Um dia antes de sua morte, a loira foi condenada a pagar pela Justiça o valor de R$ 186 mil ao sertanejo. Mas a família recorreu, perdeu e neste ano teve de pagar o valor com juros. Sendo assim, os representantes da famosa tiveram que desembolsar para a esposa do cantor Chitãozinho R$ 500 mil.