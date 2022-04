Concurso IBGE: quando sai o resultado? Saiba mais aqui

As provas do concurso IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) foram aplicadas neste no domingo, 10 de abril, para mais de 600 mil inscritos. Os gabaritos preliminares já foram divulgados, mas e o resultado? Quando sai?

Conforme consta em edital da FGV, empresa responsável pelo concurso IBGE, o resultado definitivo da prova objetiva será divulgado no da 13 de maio de 2022. Mas até a publicação dos resultados das provas, é importante ressaltar que há outras datas fundamentais. Veja quais são:

Período para interposição de recursos contra as questões formuladas e/ou gabaritos preliminares: 12/4 a 13/4

Divulgação do resultado preliminar do parecer de equipe multiprofissional sobre laudos de candidatos com deficiência: 29/4

Período de interposição contra resultado preliminar do parecer da equipe multiprofissional: 2/5 a 3/5

Publicação do gabarito definitivo e RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA : 13/5

: Divulgação do resultado definitivo do parecer da equipe multiprofissional sobre laudos de candidatos com deficiência: 13/5

Divulgação do resultado final: 20/5

O concurso IBGE oferta, ao todo, 206.981 vagas temporárias. As oportunidades foram distribuídas da seguinte forma:

Recenseador: 183.021 vagas; e

ACM e ACS: 23.870 vagas.

Foram cobradas as seguintes disciplinas para a função de Recenseador:

10 questões de Língua Portuguesa,

10 questões de Matemática,

5 questões sobre Ética no Serviço Público e

25 questões de Conhecimentos Técnicos

Já para ACS e ACM, o certame cobrou as seguintes disciplinas:

10 questões de Língua Portuguesa,

10 questões de Raciocínio Lógico Quantitativo,

5 questões de Ética no Serviço Público,

15 questões de Noções de Administração / Situações Gerenciais e

20 questões de Conhecimentos Técnicos.

Resumo concurso IBGE

Confira os detalhes para os demais cargos: