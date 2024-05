1º Fórum Municipal de Cultura é realizado no interior do Acre para debater política nacional

A Prefeitura de Tarauacá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo, realiza o 1° Fórum Municipal de Cultura 2024, focado na Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). O evento será realizado no dia 24 de maio, das 14h às 17h, no auditório do Centro de Educação Profissional (Cedup).

O Fórum tem como objetivo apresentar a Lei Aldir Blanc e discutir os meios de acesso aos recursos disponíveis.

Para Tarauacá, mais de R$300 mil já foram depositados na conta do Fundo Municipal de Cultura, prontos para serem utilizados em projetos culturais locais.

Durante o evento, serão abordados os principais aspectos da lei e os passos necessários para que artistas, produtores culturais e demais interessados possam acessar os fundos destinados à promoção cultural.