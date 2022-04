Concurso PRF: publicado edital de convocação para vagas remanescentes do CFP

O Cebraspe, empresa responsável pelo concurso PRF (Polícia Rodoviária Federal), divulgou documento com a convocação de aprovados para vagas remanescentes da primeira turma do Curso de Formação Profissional (CFP).

De acordo com o documento, os candidatos devem efetuar a matrícula no portal do Cebraspe, das 12h (horário de Brasília) do dia 5 de abril às 18h (horário de Brasília) do dia 6 de abril de 2022.

Para realizar a matrícula, os candidatos devem atualizar a Ficha de Informações Pessoais (FIP) e realizar o upload (para o portal da banca dos seguintes documentos):

I – Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir para conduzir veículo automotor, na categoria “B” ou superior, válida e sem impedimentos durante todo o período do CFP, e que não possua observação de adaptação veicular ou restrição de locais e(ou) horário para dirigir;

II – diploma expedido por Instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), devidamente registrado, de curso superior em nível de graduação; ou

III – certificado/declaração de conclusão de curso superior em nível de graduação, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou

IV – declaração, expedida por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, de que o candidato terá condições de implementar o requisito de escolaridade até o último dia de CFP, que será na data provável de 29 de junho de 2022;

V – atestado médico em que conste expressamente que o candidato encontra-se apto para a prática de

atividades físicas, emitido, no máximo, 15 dias antes do início do CFP

O curso de formação da PRF será realizado no campus I da Universidade Corporativa da Polícia Rodoviária Federal (UNIPRF), localizado em Florianópolis, Santa Catarina. O CFP terá início no dia 8 de abril e vai até o dia 29 de junho e 2022.

O curso tem caráter eliminatório e classificatório e terá carga horária a ser definida e aulas presencias e/ou a distância, em tempo integral, com atividades que poderão ser desenvolvidas em turnos diurno e noturno, inclusive aos finais de semana e feriados.

É importante ressaltar que, conforme consta em documento, o candidato que não formalizar o pedido de efetivação de matrícula até às 18h do dia 6 de abril (horário de Brasília), será eliminado do certame.

Atenção. O aprovado no concurso PRF e convocado para o CFP deverá levar itens (considerados obrigatórios. Veja alguns deles:

três camisetas PADRÃO ALUNO (conforme Anexo II do edital);

duas camisetas regatas PADRÃO ALUNO (conforme Anexo II do edital);

um top para as instruções de Princípios Básicos para a Saúde, de cor azul marinho (feminino) (sem inscrições ou símbolos);

duas bermudas de cotton ou equivalente, cujo tamanho alcance a linha média da coxa, para as instruções de Princípios Básicos para a Saúde, de cor azul marinho (feminino) (sem inscrições ou símbolos);

dois shorts de tactel ou equivalente, cujo tamanho alcance a linha média da coxa, para as instruções de Princípios Básicos para a Saúde, de cor azul marinho (masculino) (sem inscrições ou símbolos); VI – duas calças táticas, de cor caqui (sem inscrições ou símbolos); VII – um agasalho, de cor preta; (sem inscrições ou símbolos);

Resumo concurso PRF