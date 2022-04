Concursos TRT 2022: veja os editais previstos e confirmados

O ano de 2022 promete ser muito promissor para quem está procurando por um concurso TRT. Afinal são muitos órgãos com validade encerrada e que já estão se manifestando em prol de um novo edital para servidores.

Os preparativos em todos eles ainda são iniciais, mas é preciso ficar de olho, desde já, em todos os detalhes.

Para te ajudar, separamos este espaço para você ter acesso aos concursos TRT 2022 que estão confirmados e previstos. Inclusive, esta matéria será atualizada à medida que uma nova informação surgir ou um novo órgão for anunciado.

9 concursos de TRT com edital previsto para 2022

Se você busca uma vaga na Justiça do Trabalho, seja como técnico ou analista, é de concurso TRT que você precisa e o ano de 2022 veio recheado de opções. Dos 14 tribunais sem concurso válido, pelo menos nove já se manifestaram favoráveis.

Alguns estão com preparativos avançados, enquanto outros nem tanto. Mas o que importa é que muitos editais estão previstos e podem sair no decorrer do ano.

E você, é claro, não pode marcar bobeira. Então vamos à lista para não perder nenhum de vista!

⇒ TRT 2 – São Paulo

Começando a lista em ordem crescente, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª região, com sede em São Paulo (capital), começou a debater a realização de um novo concurso TRT SP. No entanto, este edital visará provimento na magistratura.

Isso mesmo, as chances devem ser para juízes, cuja seleção começou a ser debatida. Durante uma visita institucional, foi comentado a possibilidade de abertura de concurso para a magistratura. O processo ainda está em fase inicial.

⇒ TRT 3 – Minas Gerais

Já em Minas Gerais, as vagas devem ser para o quadro da área de apoio. A abertura de um novo concurso TRT MG para técnicos e analistas foi aprovada pela Mesa Diretora nesta quinta, 7. Agora, uma comissão deve ser formada. O edital pode sair este ano, caso os preparativos ocorram de forma ágil.

O último concurso TRT MG aconteceu em 2015 e está sem cadastro de reserva válido desde 2019.

⇒ TRT 4 – Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul, o concurso TRT4 também esquentou. Após anunciar apenas o presidente, a comissão completa foi confirmada em publicação no Diário Oficial.

O grupo deve dar andamento aos estudos e preparativos para que a seleção possa ser realizada. Ainda não há informações sobre cargos e vagas que devem ser ofertados.

Vale destacar que o TRT4 soma 424 cargos vagos, do total de 3.540 possíveis no órgão.

⇒ TRT 5 – Bahia

O nordeste também deve ser contemplado e o TRT da Bahia já se movimentou. O órgão formou um grupo de trabalho para retomar os preparativos rumo ao próximo edital do concurso TRT 5.

Vale lembrar que o concurso do TRT BA é aguardado desde 2018. A comissão criaa deverá apresentar suas as propostas e demais deliberações em um prazo de 60 dias para a presidência do tribunal.

O TRT BA está sem concurso há quase dez anos, já que o último edital foi lançado em 2013 e já não tem mais validade.

⇒ TRT 8 – Pará e Amapá

A região norte também pode ser muito bem contemplada em 2022, já que um concurso TRT 8 poderá favorecer os candidatos do Pará e Amapá. A comissão organizadora já foi formada para dar andamento aos preparativos.

Cabe lembrar que, no final de 2021, o tribunal chegou a confirmar que o edital deste novo concurso será lançado em 2022.

O último foi publicado em 2015, com chances para carreiras de técnico e analista judiciários.

⇒ TRT 9 – Paraná

O TRT do Paraná é mais um tribunal na região Sul do país que tem intenções de realizar um novo concurso público. A informação mais recente é de que foi formada uma comissão organizadora.

Foi no início de março que o tribunal avançou nos preparativos para abertura de um novo concurso TRT PR e teve aprovada, por unanimidade, a formação deste grupo.

A reportagem da Folha Dirigida teve acesso à resolução administrativa que aprova a comissão organizadora, mas os nomes ainda não foram divulgados. O último concurso TRT PR aocorreu em 2015 e o prazo de validade ficou válido até junho de 2019.

⇒ TRT 17 – Espírito Santo

O Tribunal Regional do Trabalho capixaba respondeu à Folha Dirigida e confirmou que já realiza estudos para divulgar um novo concurso TRT ES.

A informação foi passada em janeiro e não teve muitos avanços, desde então. Estima-se que, em breve, o órgão possa anunciar comissão oficialmente e avançar nos preparativos.

O último do concurso TRT ES está sem validade há quase quatro anos, já que a vigência expirou em fevereiro de 2018. Inclusive, naquele ano, um novo edital chegou a ser autorizado.

⇒ TRT 22 – Piauí

O TRT do Piauí teve novidades recentemente. Foi aprovada a proposta do Pleno, por unanimidade, para que um novo concurso TRT PI possa ser realizado. O aval foi dado em Sessão Ordinária com a participação de desembargadores e da presidente do TRT22, a desembargadora Liana Ferraz de Carvalho.

Agora, o tribunal espera pelo sinal verde do Conselho Superior de Justiça do Trabalho (CSJT) para avançar nos preparativos.

Vale lembrar que o TRT22 não realiza concurso público há mais de dez anos. O último concurso TRT PI foi publicado em 2010, com vagas para técnicos e analista, de níveis médio e superior.

⇒ TRT 23 – Mato Grosso

O TRT do Mato Grosso não descartou edital, mas é o que está mais longe de ter um novo concurso este ano. Em resposta à reportagem, o tribunal garantiu que não tem disponibilidade de recursos orçamentários para realizar concurso de servidores em 2022.

“A realização de concurso em 2022 depende da liberação de créditos orçamentários adicionais por parte do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, bem como autorização específica para provimento de tais cargos, tendo em vista as restrições insertas nas leis orçamentárias aprovadas para este ano.”

O TRT 23 estuda outras alternativas para repor o seu quadro de pessoal, mesmo que não possa realizar concurso, como reaproveitando de outros órgãos. O último concurso TRT MS foi realizado em 2015 com vagas em cargos de técnicos e analistas.

Veja todos os TRTs sem concursos válido

São muitos os órgãos da Justiça do Trabalho sem concurso TRT válido. Com isso, eles não podem convocar aproveitando ao cadastro de reserva. Além disso, quando acaba a validade de um, geralmente o órgão já começa a realiar estudos para um novo.

+ Concursos TRT: aproveitamento de aprovados entre órgãos é discutido

Além dos citados acima, os órgãos cujos concursos estão sem validade e podem ocorrer são:

TRT 10ª Região – Distrito Federal e Tocantins

TRT 13ª Região – Paraíba

TRT 14ª Região – Rondônia e Acre

TRT 16ª Região – Maranhão

TRT 18ª Região – Goiás

TRT 19ª Região – Alagoas

Além desses, alguns tribunais não listados acima fizeram concursos recentemente, mas tiveram o prazo de validade suspenso em funçaão da pandemia. Exemplos são os TRTs do Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Ceará e outros.

+ Concursos TRT: CSJT inicia estudo para distribuir 747 cargos

LOA 2022 prevê 232 vagas em concursos TRT’s

Outro indicativo e que costuma reforçar a chegada de um novo concurso é a reserva de orçamento. Na Justiça do Trabalho isso ocorre anualmente, seja para provimento por meio de novos editais ou para a nomeação contemplando os que estão em andamento.

Inclusive, a Lei Orçamentária Anual (LOA) deste ano conta com reserva de 232 vagas para novos concursos TRT’s. Do total, são 52 para criação e 180 para provimento.

O texto já foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Entretanto, não especifica quantas dessas vagas são destinadas a cada tribunal, além de também não mencionar os possíveis cargos.