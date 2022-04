Desentendimentos políticos no AC, estudante desaparece e outras; veja as mais lidas

Chegou o momento de se manter bem-informado com as principais notícias que repercutiram durante a semana no ContilNet.

As informações estão nas nossas mais variadas categorias. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

No AC, estudante desaparece após ser deixada em frente à escola para buscar livros

Familiares da estudante Ana Caroliny, de 16 anos, pediram ajuda da população de Rio Branco para encontrar a jovem que estava desaparecida desde a última quarta-feira (13), após ser deixada em frente a Escola Estadual Barão do Rio Branco (CERBR), onde iria pegar os livros escolares para as aulas que iniciaram nesta segunda-feira (18). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Planejamento (Seplag), publicou no Diário Oficial desta segunda-feira (18) o resultado final do concurso público efetivo para o Corpo de Bombeiros Militar. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Uso de máscaras em locais fechados não será mais obrigatório no Acre, diz secretária

Está na Casa Civil um entendimento do Comitê Estadual de Combate à Covid-19 que pede a suspensão da obrigatoriedade do uso de máscaras também em espaços fechados. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Muniz: “Não acredito em um rompimento entre Gladson e Bittar. Qual dos dois ganharia algo com isso?”

Em tempos de eleições, o Blog do Ton teve a honra de conversar com este que é um dos mais importantes jornalistas do Acre. Ao Blog, ele falou sobre os cenários que se desenham no estado, falou sobre abordagem do tema eleições na imprensa acreana e como acredita que ficam as composições que vão às urnas este ano. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Morre em Rio Branco pastor Walter José, da Assembleia de Deus Madureira; ele é irmão do deputado Wagner

O pastor Walter José, da Assembleia de Deus – Ministério Madureira, morreu nesta quarta-feira (20). A causa teria sido um infarto fulminante. Ele estava hospitalizado no Pronto Socorro de Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

URGENTE: Justiça suspende concurso público do Corpo de Bombeiros do Acre

O Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco deferiu tutela de urgência e determinou que o Estado do Acre e o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação suspendam, de forma imediata, as duas próximas etapas do concurso público para cargo de aluno soldado combatente para o Corpo de Bombeiros Militar, que seriam os exames psicotécnico e prova de aptidão física. A informação foi repassada à imprensa pela assessoria do Tribunal de Justiça do Acre na noite desta quarta-feira (20). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

VÍDEO: Embriagado, homem invade contramão, colide carro contra moto e deixa jovem em estado grave

A jovem Oliane Figueiredo de Souza, 25 anos, foi vítima de um grave acidente de trânsito com fratura exposta durante na noite desta quarta-feira (20), na avenida Getúlio Vargas, no bairro Solar, em Rio Branco. O motorista identificado apenas como Léo foi preso em flagrante por embriaguez ao volante. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Uso de máscaras em locais fechados deixa de ser obrigatório no AC, exceto em alguns espaços; confira

Como a secretária Paula Mariano, da Sesacre, havia anunciado ao ContilNet ainda nesta semana, o uso de máscaras em locais fechados deixou de ser obrigatório em todo o Estado. A decisão saiu na edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (21).

SEXTA-FEIRA

Blog do Ton | Fora do Palácio, o querem preso. Dentro, o querem fraco: o imbróglio de Gladson Cameli

Existe uma turma do agouro que, todo dia 15, espalha em todas as redes que você possa imaginar que o governador Gladson Cameli pode ser preso a qualquer momento. Essa turma tem o objetivo de assustar, amedrontar e causar instabilidade no cenário eleitoral – que aponta Gladson como favorito – e tornar favorável a aparição de uma segunda competitiva opção. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Após saída da Sepa, Nenê Junqueira se pronuncia em publicação nas redes sociais

O ex-secretário de Produção e Agronegócio do Acre (Sepa), Nenê Junqueira, exonerado na última quinta-feira (21), se pronunciou nas redes sociais em agradecimento a oportunidade de comandar a pasta nos últimos meses. CONFIRA NA ÍNTEGRA.