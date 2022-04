Diocese de Rio Branco prepara programação para Semana Santa; confira

A Semana Santa inicia no Domingo de Ramos (10) e se estende até o Domingo de Páscoa (17). A tradição, comemorada pela Igreja Católica, celebra a Paixão, a Morte e a ressurreição de Jesus Cristo.

De acordo com o diretor-geral da Diocese de Rio Branco, padre Jairo Coelho, a programação inicia com a missa de Domingo de Ramos, que na Catedral Nossa Senhora de Nazaré acontece às 6h, 8h, 17h e 19h. Os horários das celebrações são da Catedral, mas podem ser diferentes em cada paróquia.

Na quinta-feira (14) inicia o Tríduo Pascal que segue até o Sábado de Aleluia (16). A celebração do Lava-Pés, na quinta-feira, acontece às 19h. Já na Sexta-feira Santa (15), haverá a Celebração da Paixão, às 15h. No sábado, a Vigília Pascal, às 19h e no domingo (17), a Missa de Páscoa, que celebra a ressurreição de Jesus Cristo, que finaliza a Semana Santa.

Este ano a Diocese optou por não realizar a tradicional Procissão da Paixão, que reúne em torno de 30 mil pessoas todos os anos e o Alvorecer, na madrugada de domingo, como medida de segurança e precaução, de acordo com o padre Jairo.