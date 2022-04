Duda Nagle, marido de Sabrina Sato, procura por apartamento após crise no casamento

Recentemente, a apresentadora Sabrina Sato anunciou que é nova contratada da Globo. Sendo assim, ela falou sobre Duda Nagle em entrevista ao Fantástico. A artista, sem papas na língua, expôs tudo, inclusive, uma crise pesada no casamento deles.

Contudo, parece que as coisas não estão tão boas! De acordo com a colunista do Em Off, Fábia Oliveira, o artista já estaria com tudo pronto para se mudar de residência. Entretanto, o motivo não foi divulgado oficialmente.

Mas, a colunista entrou em contato com a assessoria do marido de Sabrina Sato. Desse modo, de acordo com eles, Duda Nagle quer o imóvel para ajudar sua mãe, a apresentadora Leda Nagle, que pretender ter um espaço maior.

Em suma, vale ressaltar que durante sua passagem no Fantástico, Sabrina Sato afirmou que ela e Duda Nagle mal tinham tempo juntos. Dessa maneira, ambos, estavam colocando tudo à frente do relacionamento deles. A apresentadora e o ator estão juntos desde 2016 e são pais da pequena Zoe.

Durante a entrevista, Sabrina Sato pontuou que ela e Duda Nagle fizeram terapia. “Ela (a terapeuta) falou ‘Sabrina, se você não reservar (um dia), não vai aparecer. Porque aí você vai estar cansada, ele vai estar cansado. Quando vocês se encontrarem, vão estar desgastados. E o relacionamento vai desgastando e passando por momentos difíceis’”, afirmou.

Sabrina Sato fala como está seu casamento

Por fim, felizmente, a apresentadora contou que os dois conseguiram aos poucos, recuperar o casamento. Com isso, acabaram se aproximando novamente, no intuito de manter a chama acesa.

“Então, a gente precisou encontrar um dia pra gente. Conversar mais, fazer aquelas DR’s sabe? Conversar sobre o relacionamento. E eu era aquela do relacionamento que fugia desse momento. Ele, ‘ah, vamos conversar’ e eu ‘calma aí que eu tenho que resolver um negocinho’. E fugia. E ficava e guardava muito pra mim”, afirmou ela.

Sabrina Sato ainda fez questão de afirmar que o casamento está incrível. “Muito! O quê? Parece que eu estou começando a namorar agora.Parece assim, que e assim, tudo está mais gostoso, né?”, declarou.